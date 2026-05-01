◆パ・リーグ ロッテ０―１０西武（１日・ＺＯＺＯ）

プロ初登板となった西武先発・佐藤爽（そう）投手が、７回２安打無失点でプロ初勝利。打線も２０安打１０得点と爆発し、快勝を収めた。

初回はわずか１１球で終える立ち上がり。２回は石川慎、ソトから変化球で連続三振を奪うと、井上は一転、１４２キロ直球で３者連続の空振り三振に斬り、雄たけびを上げた。

３回にはこの日初めての四球と死球を与え２死一、二塁とするも、強風の影響で西武ベンチから紙がグラウンドに舞い込むハプニングにも動じず、西川を１４１キロ直球で見逃し三振として切り抜けた。

７回に今試合２度目の３者連続三振を奪い降板。育成出身選手の初登板勝利は、プロ野球７人目、球団では初の快挙となった。

打線は初回２死三塁でこの日１軍に合流したタイラー・ネビン内野手が左翼線への適時二塁打を放ち先制。ネビンは３回２死でも今季１号を放った。

◆育成ドラフト入団の佐藤爽（西）が２年目でプロ初登板先発勝利。育成ドラフト入団で初登板勝利は（先は先発、リはリリーフ、四角数字は入団からの年数）

年度 投 手（所属） 年

１７年篠原 慎平（巨）リ（３）

１８年大竹耕太郎（ソ）先（１）

２１年本前 郁也（ロ）先（２）

２３年松井 颯（巨）先（１）

２４年佐藤 一磨（オ）先（５）

〃 前田 純（ソ）先（２）

２６年佐藤 爽（西）先（２）

７人目。球団では初めてになる。

◇佐藤 爽（さとう・そう）２００３年２月９日、北海道・北広島市生まれ。札幌山の手では甲子園出場なし。星槎道都大を経て２４年育成ドラフト４位で西武に入団。４月３０日に支配下に昇格した。名前の由来は「爽やかな男になってほしい」。１７８センチ、８２キロ。左投左打。