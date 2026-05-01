◇ラグビー リーグワン第１７節 浦安 ２７―２４ 埼玉（１日、秩父宮ラグビー場）

レギュラーシーズン１２位の浦安が、首位の埼玉に２７―２２で白星。２点を追う後半ロスタイムから逆転トライを挙げ劇的勝利で金星を挙げた。

先制は埼玉。前半７分、敵陣でボールを持ったＳＯ齊藤誉哉が仕掛け、１人で約４０メートルを走りきってトライ。同１０分には１２次攻撃からロックのウィルソンがトライを挙げ、連続得点で１２―０とした。浦安は２３分、自陣で互いに陣形が崩れたところからボールを持ち、ＣＴＢ松本壮馬が約６０メートルを一気に駆けてトライ。７―１２と得点を返す。

５点を追う浦安は前半２７分、敵トライエリア前でのマイボールスクラムから、ＮＯ８イオアネがボールを持ち出し、そのままねじ込んでトライ。キックも決まり１４―１２と逆転する。前半終了間際、浦安は右中間ゴールまで約４０メートルでＰＧを選択。ＳＯ田村熙が冷静に沈め、前半を１７―１２で折り返した。

後半は８分、風下の浦安はボールをつなぎ、右サイドを突破。最後にボールを受けたＮＯイオアネが相手を弾きながらトライ。２２―１２とリードを広げる。埼玉も後半１６分、敵陣での１０次攻撃から、途中出場のＳＯ山沢拓也が右へキックパス、ロックのハアンガナに渡ってトライ。１９―２２と逆転圏内に迫る。埼玉は後半２３分、敵陣右サイド深くのラインアウトからモールを押し、フランカーのウィルソンがトライ。２４―２２と逆転に成功する。

劇的フィナーレは後半ラストプレー。ホーンが鳴って迎えた後半４１分、風下の浦安は、ＳＯ田村が約４０メートルの位置から逆転のドロップゴールを狙う。惜しくも届かずバーに弾かれたが、追った浦安がボールをキープ。トライエリアに迫り、最後は左サイドをこじ開けてリサラ・シオシファがねじ込んでトライ。２７―２４で金星を挙げた。