“3才児ウエスト”ゆりにゃ、異次元のバキバキ腹筋を披露 「大尊敬」「ジョジョに出てきそう」ファン驚き
インフルエンサーのゆりにゃが、5月1日（金）に自身のInstagramを更新。「人間関係・恋愛・仕事で苦しんでる女の子たちへ」とつづり、アドバイスとともに異次元の腹筋や肩の筋肉が目を引く自身の写真を公開した。
【写真】内臓あるッ!? アニメ級のバキバキ腹筋＆極細ウエストのゆりにゃ水着ショット（11枚）
■力強いアドバイスも
162cm37kgで47.6cmの3才児並みのウエストを持つインフルエンサーのゆりにゃ。TikTokはフォロワー105万人超えで、Pretty Chuuというアイドルのプロデューサーも務めている。
そんなゆりにゃは、前日にストーリーズで「ゆりにゃちゃんのように強く生きるためにはどんなマインドを持っていればいいでしょう？ 私を傷つけてきた人間のことをいちいち考えてしまってしんどいです」という質問に「明日文章と写真投稿するね」「苦しみから解放してあげる」と回答しており、今回「人間関係・恋愛・仕事で苦しんでる女の子たちへ」とInstagramを更新。
「誰かに心を削られたら、容赦なく捨てろ。選ぶ側になりな。あなたが咲く場所はそこじゃない」などとアドバイスをつづり、「美しさは、強さ。」という言葉を贈った。
併せて投稿された写真には、バキバキに割れた腹筋と、盛り上がった肩の筋肉が目を引く水着ショットや関西コレクションの様子が写し出されている。47.6cmだという異次元のウエストにも注目だ。
力強いエールを送るゆりにゃにファンからは「大尊敬」「ジョジョに出てきそう」「ゆりにゃマインドのおかげで今人生楽しい」「かっっっっこよすぎます」「説得力しかない！」などと称賛の声が上がっている。
引用：「ゆりにゃ」Instagram（＠yurinya_1128）
【写真】内臓あるッ!? アニメ級のバキバキ腹筋＆極細ウエストのゆりにゃ水着ショット（11枚）
■力強いアドバイスも
162cm37kgで47.6cmの3才児並みのウエストを持つインフルエンサーのゆりにゃ。TikTokはフォロワー105万人超えで、Pretty Chuuというアイドルのプロデューサーも務めている。
「誰かに心を削られたら、容赦なく捨てろ。選ぶ側になりな。あなたが咲く場所はそこじゃない」などとアドバイスをつづり、「美しさは、強さ。」という言葉を贈った。
併せて投稿された写真には、バキバキに割れた腹筋と、盛り上がった肩の筋肉が目を引く水着ショットや関西コレクションの様子が写し出されている。47.6cmだという異次元のウエストにも注目だ。
力強いエールを送るゆりにゃにファンからは「大尊敬」「ジョジョに出てきそう」「ゆりにゃマインドのおかげで今人生楽しい」「かっっっっこよすぎます」「説得力しかない！」などと称賛の声が上がっている。
引用：「ゆりにゃ」Instagram（＠yurinya_1128）