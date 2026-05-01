食料品の値上げが続く中、中東情勢悪化の影響を受け、さらに生活に影響を与えることになるのがビニール袋など包装資材の値上げです。街のスーパーからは悲鳴が上がります。

【お客】

「値上げが続き過ぎて何が高くなっているのかも麻痺している」



【お客】

「物が結構ほとんど値上がっているので、これからが心配」



家計を苦しめる物価高騰。



帝国データバンクの調査では、5月の値上げ品目数は70品目と4カ月ぶりに100品目を下回ったものの、いま消費者や店を悩ませるのはビニールなど包装資材の値上げです。



新潟市西区のこちらのスーパーでは5月下旬から客が購入した商品を入れるビニール袋の仕入れが30％値上がりします。



背景にあるのは中東情勢の悪化を受けプラスチックなどの原料として使われる“ナフサ”の高騰です。



4月30日の会見で高市総理は…



【高市総理】

「ナフサ由来の化学製品の供給はこれまで半年以上と伝えてきたが、さらに延びて年を越えて継続できる見込みとなった」



こう話しましたが、現場では不安の声は止みません。



【いちまん 高井栄二朗 店長】

「ずっと値上げが続いている状況なので、なかなか販売とか伸びないところが出てきている。その辺りは経営的にも苦しい」



店では客が購入した商品を入れるビニール袋だけでなく、鮮魚などを入れるため無料で配布している袋も仕入れが30％値上げされます。さらに…



【吉田優アナウンサー】

「6月からは肉や魚・お総菜などを載せるトレーも値上げの対象となります」



食品を扱う店として欠かせないトレー。容器のほか、シールなども30％ほど値上がりする見込みです。



【いちまん 高井栄二朗 店長】

「（Q.容器は欠かせない？）欠かせない。ずっとこの形でやっている。お客の手に取りやすい、商品がこぼれたりしないように」



少しでも客と店、互いの負担を減らすため…



【いちまん 高井栄二朗 店長】

「例えば1kgの魚を3つに分けるのだったら、それを2つに分けてパックが1個少なくて済む、そういうのもありなのかな。その代わり大型パックにして、ちょっとお買得な値段にして多少は削減ができるかも」



“売り方”自体を考え直さなければいけない状況にあるようです。



【いちまん 高井栄二朗 店長】

「上がり続けるような感覚しかないから、これから今度は何が値上がりするのかなとか、どんどん売りづらくなっているのは間違いなくある」



このまま悪化した中東情勢が続けば生活への影響はさらに大きくなることが懸念されます。