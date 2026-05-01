北海道旭川市の旭山動物園職員、鈴木達也容疑者（３３）が妻の遺体を園内の焼却炉で燃やしたとして死体損壊容疑で逮捕された事件で、鈴木容疑者が事件当日夜、車で大型の荷物を園内に運び込む様子が園の防犯カメラに記録されていたことが１日、捜査関係者への取材でわかった。

鈴木容疑者は「営業時間外の夜に遺体を燃やした」とも供述。道警は遺体を園外から持ち込んで焼却した可能性があるとみて調べる。

道警の発表によると、鈴木容疑者は３月３１日頃、妻の由衣さん（３３）の遺体を園内の焼却炉で燃やすなどして損壊した疑いが持たれている。

捜査関係者によると、防犯カメラの映像では３月３１日午後９時頃、鈴木容疑者が職員用の出入り口付近で、車から大きな荷物を降ろす様子が映っていた。

市によると、この日は冬季営業期間中で、動物園は午後３時半に閉園。鈴木容疑者は午前９時から午後５時半まで通常通り勤務していた。

由衣さんは３月下旬から行方が分からなくなり、４月２３日に親族が道警に相談して事件が発覚した。園内では由衣さんのものとみられるスマートフォンも見つかっている。

道警はスマホに残るデータや、事件当日の鈴木容疑者の園内への出入り状況などを詳しく調べている。