旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を損壊した疑いで、職員の男が逮捕されました。夫婦の間に何があったのか、取材によりその関係性が見えてきました。

■熱心に働く姿“動物への思い”も

夏の営業スタートが2日間おあずけだった北海道屈指の観光地、旭川市の旭山動物園。

レッサーパンダなどを担当してきた動物園飼育員、鈴木達也容疑者（33）は、3月31日ごろに妻の遺体を焼却炉で焼くなどした疑いで先月30日夜、逮捕されました。

働く姿は熱心そのものです。

鈴木容疑者

「もともと『パンダ』はネパールの方の言葉で『竹を食べるもの』という意味。なので竹さえ食べれば誰でもパンダです」

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体験談を交えて、饒舌に豊富な知識を伝えます。

鈴木容疑者

「僕は1回、レッサーパンダに本気でかまれています。野生のレッサーパンダはタケノコばりばり食べるし、あごの力ものすごく強い」

およそ9年前には、広報誌で「同じ地球上に生きる命として関心を持ってほしいです」と“動物への思い”を語っていました。

■「燃やし尽くしてやる」と…「夫から脅迫」親族に相談か

鈴木容疑者

「動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した。数時間かけて燃やした」

焼却炉からは、妻の由衣さん(33)の遺体の一部が見つかりました。警察への最新の取材で、由衣さんは動物園の外で、死亡したとみられると判明。

2人は大学から付き合い始めたということです。当時、思い描いた将来の家庭像について綴っていました。

鈴木容疑者

「明るい未来しか待ってない」

妻・由衣さん

「きっと明るくにぎやかになる」

鈴木容疑者と妻の由衣さんの間に一体、何があったのでしょうか。

妻の由衣さん（33）と連絡が取れなくなったのは、3月下旬ごろ。4月23日に妻の親族が警察に相談し、その日のうちに鈴木容疑者の取り調べが始まります。

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翌日には動物園の焼却炉で、捜査が始まりました。鈴木容疑者は、焼却炉に日常的に入れる立場だったとみられています。任意の調べには「動物園の営業時間外の夜間に遺棄した」と発言。

さらに1日、新たに、鈴木容疑者は遺体を車で運搬したとみられることが警察への取材で判明しました。つまり、3月31日夜に車で妻の遺体を運び、焼却炉で焼いたのでしょうか。

そして鈴木容疑者宅の捜索などをへて、先月30日の逮捕に至りました。

焼却炉は遺体を焼いたとされる3月31日の後も、動物の死骸を燃やすため、複数回使用されていたとみられることも新たに分かりました。

焼却炉の火力は“骨が灰になる”ほどだということです。

事件が起きる前、鈴木容疑者は妻の由衣さんに対し「残らないよう燃やし尽くしてやる」と脅していたとみられることが分かっています。

一方、由衣さんは親族に「夫から脅迫を受けていて怖い」と相談のメッセージを送っていたといいます。

■知人「どちらか覚えていないけど束縛強いとは…」

2人を10年以上前から知る人に話を聞きました。

10年以上前からの知人

「2人とも大学時代から付き合っていたけど、見ていて思ったのは仲いいな、イチャイチャしているなというのはありました」

しかし、2人は別れたり、付き合ったりを繰り返していたといいます。

10年以上前からの知人

「何度か別れたり、くっついたりを繰り返していた印象があります。どちらか覚えていないけど、束縛が強いとは聞いていました。毎日メールがあるとか、異性がいるところはすべて報告しないといけないと言ってた」

その後、由衣さんと結婚した鈴木容疑者を知る人は「冷たい関係になっていた」と明かしました。

結婚後を知る鈴木容疑者の知人

「家のことはとにかく話したがらないという感じ。なるべく家に帰りたくないような感じ。遅くまで飲んでて、何回も（由衣さんから）電話がきていた。冷たい関係になっているんだなと」

鈴木容疑者は容疑を認め、由衣さんの殺害をほのめかしているといいます。

警察は殺人事件の可能性を視野に捜査を進めています。