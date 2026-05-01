千葉翔也、NEW EP「Invention」6月24日リリース決定！

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「アオのハコ」「青のオーケストラ」「ようこそ実力至上主義の教室へ」「86-エイティシックス-」「ヴィジュアルプリズン」「アイドルマスターSideM」など、数々の人気アニメ・ゲーム作品に出演し、歌唱をともなうパフォーマンスも高い評価を得ている人気声優・千葉翔也。

昨年7月にリリースした1st ALBUM「Streak」から約1年振りの6月24日（水）にNEW EP「Invention」がリリースされることが決定した。千葉のアーティストとしての進化を感じることができる、たくさんの閃きを詰め込んだ内容となり、「発明」をテーマに新たな一面を垣間見れる新録5曲が収録される。

初回限定盤にはCDに加え、リード曲 MUSIC VIDEO・メイキング映像、さらに5月10日（日）に開催される「SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜」メイキング映像が収録されたM-CARDが付属する。恒例となったフォトカードも封入特典となっているため、ファンはぜひともCDパッケージをゲットしよう。

各店舗の特典も公開となった。KING RECORDS STOREでは初回限定盤CDとアクリルスタンド・バラエティ映像が収録されたM-CARDの限定セットが、アニメイトではミニフォトスタンドがついたセットが販売される。（KING RECORDS STORE限定セットのM-CARDは初回限定盤とは別のM-CARDとなります）そのほか早期予約フェアなど企画が盛りだくさんとなっているため、HPを隅々までチェックしてほしい。さらに、リリースイベントの開催も決定！アニメイトにてCDを購入するとトークショー＆複製サイン＆メッセージ入り特製「Invention」ポストカードお渡し会」へ抽選応募することができる。

5月10日（日）は2回目となるトーク＆ライブ・イベント「SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜」が東京・有楽町朝日ホールにて開催される。ファンとのセッションを楽しむイベントということで、テーマとなる運動会がどのように展開されるのか、ぜひお楽しみに。現在チケットは19時の夜公演のみ販売中。

●リリース情報

NEW EP

「Invention」

6月24日発売

詳細はこちら

https://chibashoya.com/discography/invention.html

【初回限定盤（CD＋M-CARD）】



品番：KICS-94258

定価：￥5,000（税込）

【通常盤（CD）】



品番：KICS-4258

定価：￥2,500（税抜価格￥2,273）

＜CD＞※初回限定盤、通常盤共通

新録5曲収録

＜M-CARD＞※初回限定盤のみ

・リード曲Music Video＋Making

・「SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜」Making

封入特典（※初回限定盤、通常盤共通）

・2枚組フォトカード（3種ランダム/2枚の対は同じペア）

※2枚組フォトカードの絵柄は2形態同様になります

※通常盤は初回製造分のみ封入となります

KING RECORDS STORE 限定セット

詳細はこちら

https://store.kingrecords.co.jp/shop/g/gECB-1897/

・アクリルスタンド（本体：約60mm×116mm／台座：約45×45mm）

・KING RECORDS STORE限定Mカード

価格：￥9,800（税込）

※KING RECORDS STORE限定セットに付くCDは初回限定盤になります

※オリジナル特典も付きます

アニメイト限定セット

詳細はこちら

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3471203/

ミニフォトスタンド(本体：約115mm×112mm／台座：約110×20mm)

価格：￥7,200（税込）

※アニメイト限定セットに付くCDは初回限定盤になります

※オリジナル特典も付きます

各キャンペーンに関して

・法人別オリジナル特典＆法人限定セット

https://chibashoya.com/news/2026/0429_02.html

・アニメイトでのNEW EP「Invention」早期予約フェア＆レシート施策決定！

https://chibashoya.com/news/2026/0429_03.html

・発売記念リリースイベント決定！

https://chibashoya.com/news/2026/0429_04.html

・アニメイトにてNEW EP「Invention」パネル展＆パネル応募施策決定！

https://chibashoya.com/news/2026/0429_05.html

・タワーレコード錦糸町パルコ店でのNEW EP「Invention」フォトブース＆来場記念スタンプの設置が決定！

https://chibashoya.com/news/2026/0429_06.html

●イベント情報

SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION〜大運動会 Game On!〜

詳細はこちら

https://chibashoya.com/live-event/2026/0510.html

2026年5月10日(日)

会場：東京・有楽町朝日ホール

2回公演

開場 14:15 / 開演 15:00

開場 18:15 / 開演 19:00

内容：トーク＆ライブ

MC：浦尾岳大

チケット料金

指定席：￥7,200(税込)

一般発売中

https://eplus.jp/shoyachiba/

＜PROFILE＞

千葉翔也（ちばしょうや）

「アオのハコ」猪股大喜、「青のオーケストラ」青野一、「ようこそ実力至上主義の教室へ」綾小路清隆、「86-エイティシックス-」シンエイ・ノウゼン、「ヴィジュアルプリズン」結希アンジュ、「アイドルマスター SideM」秋山隼人など、数々の人気アニメ・ゲーム作品に声優として出演し、若手男性声優のなかで最も注目を集める1人。

声優としてのみならず、歌唱をともなうライブパフォーマンスも高い評価を得ており、アニメ・ゲームでのライブイベントをはじめ、多くのファンに対して存在感を放ってきた。

2024年1月17日、ソロアーティストとして、1st EP「Blessing」をリリースし、キングレコード／キングアミューズメントクリエイティブよりデビュー。独自の文学的な世界観で紐解かれた歌詞で更にファンを魅了する。

2024年5月に「KING SUPER LIVE 2024」初出演。8月28日（水）には1st Single「Contrail」をリリースし、10月26日（日）にはソロアーティストとしては初のイベント「SHOYA CHIBA 1st FAMILY SESSION」を開催した。

2025年7月9日（水）には1st ALBUM「Streak」をリリースし、9月13日（土）には1st LIVEを東京国際フォーラム ホールCにて開催。

関連リンク

千葉翔也オフィシャルサイト

https://chibashoya.com/