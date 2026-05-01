CANDY TUNE、アニメ『魔入りました！入間くん』ED曲「すーぱー優勝ちゅーーん！」MV解禁！

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昨年NHK紅白歌合戦に初出場し、国内最大の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」では6部門にエントリー、今年6月にはデビュー3周年記念公演を日本武道館で2日間、さらに7月には追加公演をGLION ARENA KOBEで2日間開催が決定するなど注目を集めるCANDY TUNEが、2026年4月22日に発売された3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』収録曲「すーぱー優勝ちゅーーん！」のミュージックビデオを公開した。

アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ（NHK Eテレ）のEDテーマに起用された「すーぱー優勝ちゅーーん！」は、CANDY TUNEらしいポップなサウンドと「優勝！」という復唱される掛け声が特徴の盛り上がり曲。ミュージックビデオでは、小悪魔風衣装やスポーティなコーディネートに身を包んだメンバーたちが気合いたっぷりに登場。表彰式をモチーフにしたカラフルでハッピーな世界観の中で展開される、漫画のコマ風カットなどユニークな演出にも注目だ。

なお、3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』は「すーぱー優勝ちゅーーん！」以外にも、令和のバースデーソングとして話題の表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」をはじめ、全バージョンに「ほっともっと」新TVCMソング「HOT!SCOOP!」、初回限定盤には新曲「シャットダウン！」、CANDY TUNE盤には人気曲「いえなかったことば〜ありがとう〜」も収録。ボリューム満点、ハッピー満載な注目作となっている。

●リリース情報

CANDY TUNE 3rdシングルCD

『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』

発売中

CD購入はこちら

https://lnk.to/87g66umy

配信はこちら

https://kawaii-lab.lnk.to/HAPPY_BOUNCE_BIRTHDAY_EP

【初回限定盤】



品番：KLC_10013

価格：￥3,000（税込）

＜CD＞

01 HAPPY BOUNCE BIRTHDAY

02 HOT!SCOOP!

03 すーぱー優勝ちゅーーん！

04 シャットダウン

【CANDY TUNE盤】



品番：KLC_10014

価格：￥1,800（税込）

＜CD＞

01 HAPPY BOUNCE BIRTHDAY

02 HOT!SCOOP!

03 すーぱー優勝ちゅーーん！

04 いえなかったことば〜ありがとう〜

【通常盤】



品番：KLC_10015

価格：￥1,200（税込）

＜CD＞

01 HAPPY BOUNCE BIRTHDAY

02 HOT!SCOOP!

03 すーぱー優勝ちゅーーん！

●ライブ情報

『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026』

2026年6月5日（金）・6日（土）

会場：東京都 日本武道館

『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026』（追加公演）

2026年7月21日（金）・22日（土）

会場：兵庫県 GLION ARENA KOBE

詳細はこちら

https://candytune.asobisystem.com/feature/live_candytune_2026_3rdanniversarylive

●イベント情報

「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草 飴やしき』」

開催期間：2026年5月1日（金）〜5月8日（金）

開催場所：東京都 浅草花やしき

詳細はこちら

https://ameyashiki.ticketme.world

＜CANDY TUNE Profile＞

アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した7人組アイドル。メンバーは、村川緋杏、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、宮野静、立花琴未の7人。プロデューサーは「KAWAII LAB.」総合プロデューサーを務めるモデル・タレントの木村ミサ。KAWAII LAB.の掲げる「原宿から世界へ」を胸に、多様なカルチャーの発信地、個性の集まるファッションの街“原宿”から「NEW WAY」を突き進んでいく。

グループ名には、フレーバーも形もさまざまな「CANDY」のように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップな「TUNE（旋律）」を奏でていって欲しいという想いが込められている。

関連リンク

CANDY TUNE オフィシャルサイト

https://candytune.asobisystem.com/