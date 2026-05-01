加護亜依「前髪伸ばそうと思ったけど」前髪ぱっつんショットに反響続々「幼くなってる」「モー娘。時代思い出す」の声
【モデルプレス＝2026/05/01】元モーニング娘。の加護亜依が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。前髪をカットした後のショットを公開した。
【写真】38歳元モー娘「幼くなってる」と話題の新ヘア
加護は「前髪や顔まわりカットがめちゃかわゆい！カラーも最高です」とつづり、ブラウンヘアで切り揃えられた前髪姿を公開。鏡越しの自撮りショットを披露し「前髪伸ばそうと思ったけどぱっつんしちゃった どうですか？？」と前髪を短くしたことを報告している。
この投稿にファンからは「ぱっつんも可愛すぎる」「ちょっと幼くなってる」「モー娘。時代思い出す」「素敵で憧れです」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳元モー娘「幼くなってる」と話題の新ヘア
◆加護亜依、ぱっつん前髪ショット
加護は「前髪や顔まわりカットがめちゃかわゆい！カラーも最高です」とつづり、ブラウンヘアで切り揃えられた前髪姿を公開。鏡越しの自撮りショットを披露し「前髪伸ばそうと思ったけどぱっつんしちゃった どうですか？？」と前髪を短くしたことを報告している。
◆加護亜依の投稿が話題
この投稿にファンからは「ぱっつんも可愛すぎる」「ちょっと幼くなってる」「モー娘。時代思い出す」「素敵で憧れです」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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