加護亜依「前髪伸ばそうと思ったけど」前髪ぱっつんショットに反響続々「幼くなってる」「モー娘。時代思い出す」の声

加護亜依「前髪伸ばそうと思ったけど」前髪ぱっつんショットに反響続々「幼くなってる」「モー娘。時代思い出す」の声