BTS・V、肉体美際立つノースリーブ姿に視線集中「ワイルドでセクシー」「これは惚れる」
【モデルプレス＝2026/05/01】BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）が5月1日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開した。
【写真】BTSメンバー「これは惚れる」と話題の筋肉ショット
4月25日からワールドツアー「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’」で北アメリカを巡っているBTS。Vは「Tampa ARMY y’all set the bar way too high no cap」とアメリカ・タンパで開催した公演を振り返り、現地で撮影したと思われる写真を複数枚投稿。ソフトクリームを手にした笑顔のショットには、黒のニットキャップの上にサングラスをのせ、黒のノースリーブを着用した姿が収められており、鍛え上げられた腕が際立っている。また、公演の衣装を身にまとったオフショットなども載せている。
この投稿は「ビジュ最強」「これは惚れる」「ワイルドでセクシー」「自然体の笑顔が素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】BTSメンバー「これは惚れる」と話題の筋肉ショット
◆V、肉体美際立つノースリ姿披露
4月25日からワールドツアー「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’」で北アメリカを巡っているBTS。Vは「Tampa ARMY y’all set the bar way too high no cap」とアメリカ・タンパで開催した公演を振り返り、現地で撮影したと思われる写真を複数枚投稿。ソフトクリームを手にした笑顔のショットには、黒のニットキャップの上にサングラスをのせ、黒のノースリーブを着用した姿が収められており、鍛え上げられた腕が際立っている。また、公演の衣装を身にまとったオフショットなども載せている。
◆Vの投稿に「ワイルドでセクシー」と反響
この投稿は「ビジュ最強」「これは惚れる」「ワイルドでセクシー」「自然体の笑顔が素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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