マクルーフ・アイルランド中銀総裁 エネルギー価格が予想より長期にわたって高止まりすることを懸念 マクルーフ・アイルランド中銀総裁 エネルギー価格が予想より長期にわたって高止まりすることを懸念

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マクルーフ・アイルランド中銀総裁

インフレ期待が目標から逸脱する兆候がないか、注意深く監視する必要

中東紛争の終結に向けた明確なタイムラインが見えない中、エネルギー価格が予想より長期にわたって高止まりすることを懸念

エネルギー価格上昇による「間接的な影響」を注視していく

具体的には、生産、輸送、サービスにおけるコストプッシュ・インフレにどう寄与するかという点である

賃金を介した二次的影響については、欧州の賃金設定が段階的に行われる性質上、表面化するまでに時間がかかるだろう

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