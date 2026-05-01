ドル円１５６．６０近辺、ユーロドル１．１７５０近辺＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯、ドル円は156.60近辺、ユーロドルは1.1750近辺での推移。ドル円は157.33付近を高値に、155.50付近を安値とするレンジで円高進行のあと、ロンドン時間の大半は156円台半ば付近での揉み合いに落ち着いている。



ユーロドルは1.1719から1.1758までのレンジで、ややドル安・ユーロ高の動き。ドル円と比較すると狭いレンジにとどまっている。この日はメーデーのためドイツなど欧州の主要国が休場となっている。



USD/JPY 156.59 EUR/USD 1.1747

外部サイト