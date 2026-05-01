将棋の棋聖戦挑戦者決定戦が１日、東京・渋谷区の将棋会館で指され、先手の羽生善治九段が服部慎一郎七段に敗れた。２３年の王将戦以来、３年ぶりのタイトル戦挑戦はかなわなかった。

積極的に攻め、ＡＩ評価値でも勝率１００％と出るなど優勢だったが、持ち時間（各４時間）を使い切ってから飛車を打ち込んだ一手で形勢が大逆転。服部の持ち時間がなくなる目前まで懸命に指し続けたが、再び逆転することはできなかった。

羽生は服部がインタビューに応じている間もずっと盤を見つめ、考えている様子。「ずっと難しい気がしていました。きわどい局面が続いていた」と振り返り、形勢が大きく変わった一手には「ひどかった」と断言。「細かいところでの精度を上げていかないと」と反省を口にした。

本局は羽生の通算タイトル獲得数１００期をかけた挑戦権争いということもあって、報道陣約４０人が集結。大台への思いを聞かれると「一局一局の積み重ねなので、これからも変わらず全力でやっていきたい」と話した。現在進行中の王位戦挑戦者決定リーグでは紅組１位タイと、今年度中のタイトル挑戦の可能性はまだありそうだ。

羽生は伊藤匠二冠と対戦した２５年７月の王座戦以来の挑戦者決定戦となったが、２回連続で勝利はならず。３月４日から年度を挟んで続いていた公式戦連勝記録も１０で止まった。