生徒たちが学ぶのは映画や演劇づくりの手法です。岡山県美作市の高校で、心の成長を促しコミュニケーション能力などを高めることを目的としたユニークな授業が始まりました。

【写真を見る】美作市の高校で映画や演劇づくりを学ぶ授業がスタート 他人の気持ちを理解することで未来を切り開く“mirai学”【岡山】

自分を見つめ直し他人を理解するmirai学

（松井和彦監督）

「短い映画を作ってもいいな。もしくは劇にして発表するのもいいなとか思っています。それはね、これからみなさんと話し合いながら考えていきましょう」

美作市の林野高校で今月16日から始まったmirai学です。新入生60人を対象とした授業で、自分自身を深く見つめ直し、他人の気持ちを理解することで未来を切り開く人間力を高めることが狙いです。講師を務めるのは美作市在住の映画監督松井和彦さんです。

「美しいを作ると書いて美作」



美作市の魅力を国内外に発信しようと製作した短編映画「美作物語」が、去年開かれたハリウッドの映画祭で最優秀作品賞を受賞しました。そんな松井監督に教わるのは映画・演劇づくりの手法です。ストーリーの考案や演技を生徒自身が行い、みんなで一つの作品を作り上げるというものです。

映画や舞台の製作を通じて自身の生きる力に

（松井和彦監督）

「演技というのは究極の他者理解です。私が会ったこともない赤の他人を徹底的に考えるんですよ」

他者に寄り添うことができなければ、脚本の執筆や演技はできないという松井監督。映画や舞台の製作を通じて、他人や自分自身を深く理解してもらおうと考えています。入学早々作品を作ることになった新入生の反応は様々です。

（新入生）

「自分たちでもこんなことができるんだと分かって、将来に希望が持てました」

（新入生）

「楽しみはあるけど、難しそうだなって…」

一方、林野高校にとっても、これまでに前例がない心の成長を重視した授業はチャレンジだといいます。



（林野高校 中塚龍晟教諭）

「ただ勉強ができるだけではなく、まずは自分の中で仮説を持って、それを検証してどう修正していくかという、そういった生き方を生徒がしっかり身に着けてくれればいいなと考えています」

（松井和彦監督）

「自分はこれがやりたいんだという意思を持って、卒業していく生徒が一人でも増えたらなと思います」

mirai学は毎週一回行われ、11月をめどに生徒自身が作品をまとめあげる予定です。