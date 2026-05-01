小5の夏に経験した親友の失踪。20年後に出会ったのは、彼女にそっくりな女性で／その叫びは聞こえていたのに（1）

小5の夏に経験した親友の失踪。20年後に出会ったのは、彼女にそっくりな女性で／その叫びは聞こえていたのに（1）