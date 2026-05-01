ロサンゼルス・ドジャースは4月26日、公式Instagramを更新。佐々木朗希（24）のボブルヘッドデーに始球式を務めた少年を紹介した。

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ドジャースのユニフォームを着て始球式に登場したのは、日本の宇都宮幹汰さんだ。ドジャース公式は投稿で宇都宮さんを佐々木の「特別な友人」として紹介している。

宇都宮さんと佐々木の出会いは4年前。当時、急性リンパ性白血病で長期療養中だった宇都宮さんは、千葉ロッテマリーンズの社会貢献プロジェクトの一環としてチームに参加。当時の監督を務めていた井口資仁氏や選手らと交流し、佐々木とも親交を深めていた。

佐々木は宇都宮さん一家を日本からアメリカへ招待。始球式では山本由伸（27）が捕手役を務め、宇都宮さんは見事なストライク投球を披露した。また、宇都宮さんら家族4人がグラウンドに登場した様子も公開されている。



【画像】佐々木朗希のボブルヘッドデーに始球式を務めた宇都宮幹汰さん（画像はロサンゼルス・ドジャース公式Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「いい想い出」「ナイスピッチング」「朗希さんの初勝利を呼び寄せたね」「Let’s go Kanta!!」「ロッテファンのカンタくん！大きくなったなぁ」「元気そうでなにより！」「なんと心温まるお話」「メジャーリーガーになって」「Wonderful」「元気そうで本当に良かった」「かんちゃんよかったね～！」「カンタ君、お見事でした」「おしゃべりもめちゃくちゃ面白かったの覚えてるよ」「見たことある子だなぁって」「ご家族の姿も最高です！」「すごい幸せな時間」「朗希の勝利のエンジェル」「背が伸びたね」などコメントが寄せられた。