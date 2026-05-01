Aooo、2ndアルバム『Rooom』から“繋がり”をテーマにした新曲「CALL」を先行配信

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Aoooが、新曲「CALL」を5月6日に配信リリースすることが決定。配信に先駆けて、5月3日22時からAIR-G’ FM北海道で放送される、Aoooがレギュラーを担当しているラジオ番組『FM ROCK KIDS』にて、本楽曲のフル尺音源が初オンエアされる。

■ライブ感のあるダイナミックなサウンドと、中毒性のあるフックが印象的

本作は、6月3日にリリースされる2ndアルバム『Rooom』からの先行配信楽曲。“繋がり”をテーマにした楽曲で、ライブ感のあるダイナミックなサウンドと、中毒性のあるフックが印象的。ベースのやまもとひかるとドラムのツミキが作詞・作曲を手掛けた。pple MusicのPre-Add、SpotifyのPre-Saveもスタートしている。

なお、Aoooは5月8日より自身初となるZeppツアー『Aooo Live Tour “RINGRING”』を開催する。詳細はオフィシャルサイトで。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「CALL」

2026.06.03 ON SALE

ALBUM『Rooom』

■【画像】「CALL」の配信ジャケット

■関連リンク

Aooo OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/Aooo/