東京都福生市で、男が男子高校生を金づちで殴り、逃走していた事件で、警視庁は１日、同市加美平、職業不詳高林輝行容疑者（４４）を潜伏先の千葉県習志野市内で確保し、高校生への殺人未遂容疑で逮捕した。

同庁が詳しい経緯などを調べる。

高林容疑者は、逃走から５０時間以上がたった１日午後４時過ぎ、自宅から約７０キロ・メートル離れた同市のアパート一室に一人でいるところを、突入した同庁捜査１課の特殊班に取り押さえられた。逮捕時に凶器は所持しておらず、抵抗する様子もなかったという。

同庁によると、４月２９日午前７時１５〜２５分頃、自宅近くの飲食店駐車場で男子高校生（１７）の顔を金づちで複数回殴り、殺害しようとした疑い。調べに「殺すつもりはなかった」と否認しているという。男子高校生は、顔の骨を折る重傷を負った。

高林容疑者はその後自宅に戻り、駆けつけた同庁福生署員に液体をまいた。同庁は自宅に立てこもったとみて同日正午頃に捜査員を突入させたが、高林容疑者は、すでに同８時前に裏口から徒歩で逃走していた。

同庁は３０日に高林容疑者を公開手配し、行方を追っていた。防犯カメラの映像などから、高林容疑者がＪＲ福生駅方向に徒歩で向かった後、車両を使うなどして、埼玉県や都内を通って千葉県に移動したことを確認していた。

高林容疑者の逮捕を受け、母親（８１）が福生市の自宅で取材に応じ、「けがをされた方や近隣の方にご迷惑をかけて申し訳ない」と話した。

近くに住む無職女性（６２）は、防災無線の呼びかけを聞いて自宅の戸締まりを徹底したという。女性は「出歩くのも心配だったが、高林容疑者が捕まったと聞いて安心した」と胸をなで下ろした。