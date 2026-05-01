◇プロ野球セ・リーグ 広島-中日(1日、マツダスタジアム)

中日先発の柳裕也投手が5回2失点で降板。4月3日以来の勝ち星とはなりませんでした。

中日は初回、2アウト1、2塁のチャンスで5番ボスラー選手が空振り三振。2回には板山祐太郎選手の2塁打などで2アウト3塁としますが、柳投手がセカンドゴロに倒れ得点には結びつかず。3回にも再び2アウト1、2塁とチャンスを作りますが、ボスラー選手がライトフライに倒れます。

先制のチャンスを逃すと、3回ウラにピンチ。柳投手が2アウト3塁を招くと、4番坂倉将吾選手に3球目のカットボールを打たれ先制点を許しました。

その後5回の攻撃では、2本のヒットと四球で1アウト満塁と中日が逆転の機会を作りますが、ボスラー選手がセカンドフライ、続く木下拓哉選手がショートフライといずれも内野フライに打ち取られ無得点。

すると直後の5回ウラ、柳投手は先頭の秋山翔吾選手に2塁打を浴び、犠打で1アウト3塁とされると、小園海斗選手へ投じた初球のカットボールをセンターへはじき返されるタイムリーで2点目を失いました。

柳投手は5回で降板。球数100球で被安打5、4四球の2失点で防御率は1.85となり、今季6度目の登板を終えました。