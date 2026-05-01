HOKUTO（吉野北人）、アルバム発売記念のフリーライブ開催決定 撮影可能お見送り会も
HOKUTO（吉野北人／THE RAMPAGE）が、1stアルバム『JUKE BOX』リリース日の6月3日に発売記念フリーライブを開催することが決定した。
【動画】妖艶なパフォーマンス…HOKUTO（吉野北人）「Tiger Boy」ライブ映像
イベントは東京・ダイバーシティ東京 プラザ 2Fフェスティバル広場で午後6時から開催される。ミニライブは観覧フリーで誰でも参加可能となっており、対象商品を購入者を対象に「撮影可能お見送り会」も実施される。詳細はイベントの特設ページで確認できる。
さらに、2025年9月8日にKanadevia Hallで行われた『HOKUTO "LOVE PARADOX, LOVE MYSELF" Release Live』から「Tiger Boy」のライブ映像も公開された。同映像は、初回限定盤Aにも収録されるもの。ダンサーを引き連れて歌い踊る、セクシーなHOKUTOのパフォーマンスが堪能できる映像となっている。
■イベント詳細
日時：6月3日（水） 午後6時〜
会場：東京・ダイバーシティ東京 プラザ 2Fフェスティバル広場
開催内容：ミニライブ＋撮影可能お見送り会
【動画】妖艶なパフォーマンス…HOKUTO（吉野北人）「Tiger Boy」ライブ映像
イベントは東京・ダイバーシティ東京 プラザ 2Fフェスティバル広場で午後6時から開催される。ミニライブは観覧フリーで誰でも参加可能となっており、対象商品を購入者を対象に「撮影可能お見送り会」も実施される。詳細はイベントの特設ページで確認できる。
■イベント詳細
日時：6月3日（水） 午後6時〜
会場：東京・ダイバーシティ東京 プラザ 2Fフェスティバル広場
開催内容：ミニライブ＋撮影可能お見送り会