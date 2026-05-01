元SKE48山内鈴蘭（31）が1日、インスタグラムで結婚を発表した。SKE48在籍時から取材してきた記者にとって、喜ばしいニュースとなった。

SKE48在籍時は、“セクシー担当”として、グループをけん引。底抜けの明るさでファンはもちろん、取材陣にも幸せな気持ちを届けてくれた存在だった。

グループ卒業後は趣味でもあり、特技でもあるゴルフを生かして活動。ゴルフブランド「Gorurun」を立ち上げる一方で、プレーヤーとしても“アイドル界最強”と称される腕前を見せつけた。プロアマはもちろん、所属するゴルフコースでの女子クラブチャンピオンの2年連続獲得など、もはや“芸能界女性最強”の域にまで達しているかもしれない。

そんな山内は21年、日刊スポーツのゴルフレッスン面で永井花奈プロと対決。「各ホール1回打ち直しOK」のハンディキャップマッチだったが、バリバリのトップツアープロ相手に、最終ホールまでもつれ込んでの引き分け。その実力を目の当たりにし、驚嘆したのを覚えている。

またこの時、永井プロに「レッスンプロになれるかな？」と真剣に相談する姿が、今でも目に焼き付いている。それだけ、ゴルフに真摯（しんし）取り組んでいたのだ。

インスタグラムによれば、パートナーもゴルフ好きとのこと。「人生のラウンドを楽しんでいきます！！」と決意表明している。ゴルフはメンタルスポーツ。パートナーが仮にOBを打ったとしても、時にはマリガン（打ち直し）OKの大きな気持ちで、末永く幸せに過ごして頂ければと思います。ご結婚おめでとうございます。【川田和博】