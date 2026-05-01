◆パ・リーグ ロッテ―西武（１日・ＺＯＺＯ）

プロ初登板となった西武先発・佐藤爽（そう）投手が１日、７回２安打無失点の快投で勝利投手の権利を持って降板した。

初回は先頭を三ゴロに打ち取るも、続く藤原の三塁線へのボテボテのゴロが内野安打となり出塁を許す。だが、１死一塁から寺地を内角１４０キロ直球で二ゴロ併殺打に打ち取り、わずか１１球で終えた。

２回は石川慎を１２６キロチェンジアップ、ソトを１２６キロスライダーで連続三振を奪うと、井上は一転、１４２キロ直球で３者連続の空振り三振に斬り、雄たけびを上げた。

３回は先頭こそ１２６キロチェンジアップで空振り三振に斬るも、この日初めての四球と死球を与え２死一、二塁とする。だが、強風の影響で西武ベンチから紙がグラウンドに舞い込むハプニングにも動じず、西川を１４１キロ直球で見逃し三振として切り抜けた。

４回は先頭の投ゴロを落ち着いて処理すると、２死からソトに中前安打を打たれたが、続く井上を１球で中飛に打ち取り得点は与えず５回以降も０を並べた。

初登板勝利となれば、球団では２４年の武内以来、育成出身選手では球団初の快挙となる。

佐藤爽は札幌山の手から星槎道都大を経て、２４年育成ドラフト４位で西武に入団。プロ２年目の今季は１軍の宮崎・南郷キャンプを完走するも、オープン戦途中で２軍落ち。ファームでは５試合に登板（うち先発４）し、３勝０敗、防御率１・３７と安定した成績を残していた。

◇佐藤 爽（さとう・そう）２００３年２月９日、北海道・北広島市生まれ。札幌山の手では甲子園出場なし。星槎道都大を経て２４年育成ドラフト４位で西武に入団。４月３０日に支配下に昇格した。名前の由来は「爽やかな男になってほしい」。１７８センチ、８２キロ。左投左打。