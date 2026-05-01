パソコン工房、抽選でLTK Season: Pandemoniumプレイオフ観戦チケットなどが当たるキャンペーン
ユニットコムは5月1日、 LTK Season: Pandemoniumの開催を記念して、X（Twitter）連動キャンペーンを開始した。コラボゲーミングPCの購入にも特典を用意する。
パソコン工房、抽選でLTK Season: Pandemoniumプレイオフ観戦チケットなどが当たるキャンペーン
「League The k4sen（LTK） Season: Pandemonium」が5月8日から開催されることを記念して行われるキャンペーン施策。公式X上で行われているもので、1等に「LTK Season: Pandemonium」プレイオフ（2DAYS） ペアチケット 2名、2等にLeague The k4sen オフィシャル ゲーミングPC、またはZETA DIVISION コラボ ゲーミングPCご購入時に使える10,000円OFF WEBクーポン券 10名、3等にLeague The k4sen オフィシャル ゲーミングPC、またはZETA DIVISION コラボ ゲーミングPCご購入時に使える5,000円OFF WEBクーポン券 50名を用意する。
⚡️「LTK Season: Pandemonium」開催記念キャンペーンLTK Season: Pandemoniumの開催を記念して、抽選で、6/20(土)、6/21(日)に行われるプレイオフ観戦のペアチケット(2DAYS)、またはLeague The k4sen オフィシャル ゲーミングPC、ZETA DIVISION コラボ… pic.twitter.com/lKm8qjJnAb- LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) April 28, 2026
パソコン工房、抽選でLTK Season: Pandemoniumプレイオフ観戦チケットなどが当たるキャンペーン
「League The k4sen（LTK） Season: Pandemonium」が5月8日から開催されることを記念して行われるキャンペーン施策。公式X上で行われているもので、1等に「LTK Season: Pandemonium」プレイオフ（2DAYS） ペアチケット 2名、2等にLeague The k4sen オフィシャル ゲーミングPC、またはZETA DIVISION コラボ ゲーミングPCご購入時に使える10,000円OFF WEBクーポン券 10名、3等にLeague The k4sen オフィシャル ゲーミングPC、またはZETA DIVISION コラボ ゲーミングPCご購入時に使える5,000円OFF WEBクーポン券 50名を用意する。