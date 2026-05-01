スピードワゴン井戸田潤の美人妻、手作りの「簡単朝食」公開 「彩りも綺麗」「映り込みも最高」と反響
【モデルプレス＝2026/05/01】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食ショットを公開した。
【写真】人気芸人の33歳美人妻「健康的」と話題の簡単朝食
蜂谷は「簡単朝食で今日もがんばろう！」とつづり、同日8時に撮影されたショットを公開。トースト、スクランブルエッグ、ウインナー、スープが並んだ朝食に、後ろには井戸田と思われるトーストを食べている手が映り込んでいる。
また「あとすこしでGWだね！保育園お休みだしお天気も微妙そうだし、、なにしよう！！笑」などとゴールデンウィークの予定もコメントをしている。
この投稿には「朝食からほっこりする」「映り込みも最高」「簡単なのに健康的で素敵」「彩りも綺麗」などといった声が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】人気芸人の33歳美人妻「健康的」と話題の簡単朝食
◆蜂谷晏海、朝食ショット公開
蜂谷は「簡単朝食で今日もがんばろう！」とつづり、同日8時に撮影されたショットを公開。トースト、スクランブルエッグ、ウインナー、スープが並んだ朝食に、後ろには井戸田と思われるトーストを食べている手が映り込んでいる。
◆蜂谷晏海の投稿に反響
この投稿には「朝食からほっこりする」「映り込みも最高」「簡単なのに健康的で素敵」「彩りも綺麗」などといった声が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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