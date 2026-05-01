【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは日本の国技
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、果てしなく広がる宇宙、日本の歴史が息づく伝統的なスポーツ、そして住まいの安全に関わる注意喚起という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
こ□□
□□う
が□□れ
ヒント：広大な宇宙や世界を指す、カタカナでも表記される言葉を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「すも」を入れると、次のようになります。
こすも（コスモ）
すもう（相撲）
がすもれ（ガス漏れ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、壮大な宇宙を指す言葉、日本の伝統的な国技、そして暮らしの安全を守るための注意喚起という、全く異なる性質の言葉を組み合わせました。ひらがなの「すも」という共通の響きが、外来語や和語を問わず、言葉の骨組みとして機能しています。意識を言葉の細部に注ぐことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、果てしなく広がる宇宙、日本の歴史が息づく伝統的なスポーツ、そして住まいの安全に関わる注意喚起という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
こ□□
□□う
が□□れ
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正解：すも正解は「すも」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すも」を入れると、次のようになります。
こすも（コスモ）
すもう（相撲）
がすもれ（ガス漏れ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、壮大な宇宙を指す言葉、日本の伝統的な国技、そして暮らしの安全を守るための注意喚起という、全く異なる性質の言葉を組み合わせました。ひらがなの「すも」という共通の響きが、外来語や和語を問わず、言葉の骨組みとして機能しています。意識を言葉の細部に注ぐことで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)