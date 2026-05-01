【やってはいけない5月のNGコーデ】実は「隠し過ぎ」も太って見える!? 大人が避けたいNGポイント3つ
「なんか太って見える!?」 5月にやってはいけないNGコーデ「体のラインを目立たせたくない」「今年のトレンドだから」と選んだアイテムが、残念ながら「太って見えてしまう」というケースは、薄着の季節へと向かう今の時期に起こりがちです。今回は、大人が避けたい「5月のNGコーデ」をご紹介します。
NG1. 「ゆったりトップス」×「ゆったりボトムス」のコーデ二の腕やウエストまわりも隠せるという理由から、ここ数年で定番ともなったオーバーサイズのトップスを選ぶ方も多いのではないでしょうか。
▼OKコーデにするには
ゆったりトップスには、写真のようなタイトスカートや、ストレートやテーパード、膝が絞られているセミフレアシルエットのパンツなどの、なるべく“すとん”と下に落ちるような「Iライン」のボトムスを選ぶと◎。
今はウエストゴムや伸縮素材、ハリのある素材を使って、細めシルエットでもラインを拾いにくく、はきやすいアイテムも多く出ています。下半身がすっきりとしていると、上半身のゆったり感もおしゃれに引き立ち、メリハリがついてバランスよくまとまります。
NG2. 体が大きく見える「ゆったりワンピース」コーデ1枚でコーディネートが完成するワンピースは、締めつけがなく楽に着られて、程よいおしゃれ感もあって、愛用している人も多いですよね。
ただし、ゆったりシルエットで体のラインを隠し過ぎてしまうと、マタニティ風に見えたり、ウエストの位置が分からない寸胴スタイルに見えてしまうことがあります。
▼OKコーデにするには
着やせ効果もほしい場合は、写真のように共布ベルトが付いているタイプがおすすめ。軽くウエストマークするだけで腰の位置がはっきりとして、スタイルよく見えます。ほかにもウエストまわりにダーツが入っていたり、ドローストリングで絞れるデザインも効果的です。
写真のように袖をロールアップして手首を見せると、抜け感が出てほっそりとした印象に。すぐにできるテクニックなので、ぜひ試してみてくださいね。
NG3. トレンドだけど要注意！「淡い色のシアートップス」コーデ春夏シーズンは、秋冬に比べて明るいカラーや淡いきれい色のアイテムが多く発売されますが、トレンドのシアーシャツやブラウスの場合は要注意です！
白や淡いピンク、旬のバターイエローなどのライトトーンは膨張色のため、透け感のある素材だと光を含んだように見えて、上半身が膨らんで見えてしまうことがあります。
▼OKコーデにするには
写真のように、シアー素材のトップスはブラウン、ネイビー、チャコールグレーなどのダークトーンから選ぶのがポイント。引き締め効果ですっきりと着られるうえ、程よく落ち着いた印象の大人らしい「きれい見え」に仕上がります。
気になるポイントがありましたら、参考にしてみてくださいね。
(文:All About 編集部)