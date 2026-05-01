中島健人が“フェロモン店長”を演じる『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』を絶対見るべき理由
中島健人さんが主演を務めるドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店（以下・コンビニ兄弟）』（NHK総合）が、4月28日より放送をスタートしました。
中島さんは、主人公の“フェロモン店長”こと志波三彦と、兄で“ワイルドなんでも野郎”の志波二彦の一人二役に挑戦。正反対の魅力を持つ兄弟を演じ、SNSでも大きな話題を集めています。
そこで、この記事では元テレビ局スタッフが、第1話を視聴したうえで『コンビニ兄弟』の魅力を徹底解説。見どころをご紹介します。
そんな期待のドラマ枠で放送される『コンビニ兄弟』は、九州だけで展開するコンビニチェーン「テンダネス」の門司港こがね村店で繰り広げられる、ハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。町田そのこさんの同名小説（新潮社）が原作で、脚本は『正直不動産』シリーズなどで知られる根本ノンジさんが担当しています。
ドラマは主にコンビニ店内で展開し、中島さんのほかに田中麗奈さん、鈴木福さんが「テンダネス門司港こがね村店」のスタッフとして登場。田中さんが演じる4年目のパート店員・中尾光莉の視点を中心に物語が進んでいきます。
一方、兄の二彦はボサボサのヘアスタイルと無精ひげの野性味あふれるビジュアルで、背中に「なんでも野郎」のロゴ入りの緑のつなぎを着る謎の男。何でも屋としてどんな相談も受け、困りごとの解決や人探しを行います。
謎の多い兄弟に加えて、今後は嵐莉菜さん演じる「志波五兄弟」の末っ子・志波樹恵琉も登場予定。三彦の妹で誰もが振り返る天下無敵の美少女ながら、高校卒業後に自分探しをしている謎が多いキャラクターで、兄たちと共にドラマを盛り上げそうです。
まず三彦ですが、老若男女をとりこにする魔性の“フェロモンだだ漏れ店長”となり、まさに中島さんにぴったりのハマり役。トップアイドルとして長年活躍してきた実績を生かし、誰にでも優しい三彦を完璧に演じています。
そして二彦は、ビジュアルだけでなく性格もワイドルなキャラクター。三彦とは対照的なぶっきらぼうで男らしい設定です。中島さんのキャラクターからはかけ離れている役ですが、大げさな演技にならないように、二彦を丁寧に演じています。
ここ最近では、話題を集めたドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』シリーズ（TBS系、U-NEXT）で岡田以蔵を演じるなど、男くさい役も得意なところを見せている中島さん。二彦は口調や行動はぶっきらぼうなものの、心の優しい性格で、中島さんが魅力あるキャラクターに仕上げています。
また、脇を固める田中さんと鈴木さんの演技もよく、ほかにも個性派の俳優が多く出演しドラマを盛り上げています。「ドラマ10」の作品で、また1つ名作が生み出されそうです。予測不能なストーリー展開も含め、見逃せないドラマになりそうな『コンビニ兄弟』。まだ見ていない人は、GWを利用して視聴することをおすすめします。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
中島さんは、主人公の“フェロモン店長”こと志波三彦と、兄で“ワイルドなんでも野郎”の志波二彦の一人二役に挑戦。正反対の魅力を持つ兄弟を演じ、SNSでも大きな話題を集めています。
そこで、この記事では元テレビ局スタッフが、第1話を視聴したうえで『コンビニ兄弟』の魅力を徹底解説。見どころをご紹介します。
『コンビニ兄弟』を放送するNHK「ドラマ10」は良作ばかりまず、『コンビニ兄弟』が放送されている「ドラマ10」は、NHKが良質な作品を数多く制作しているドラマ枠です。ここ数年だけでも、『正直不動産』『しずかちゃんとパパ』『宙わたる教室』『東京サラダボウル』『しあわせは食べて寝て待て』『テミスの不確かな法廷』など、さまざまなジャンルの名作ドラマを放送してきました。
そんな期待のドラマ枠で放送される『コンビニ兄弟』は、九州だけで展開するコンビニチェーン「テンダネス」の門司港こがね村店で繰り広げられる、ハートフル＆ミステリアス＆ヒューマンコメディー。町田そのこさんの同名小説（新潮社）が原作で、脚本は『正直不動産』シリーズなどで知られる根本ノンジさんが担当しています。
ドラマは主にコンビニ店内で展開し、中島さんのほかに田中麗奈さん、鈴木福さんが「テンダネス門司港こがね村店」のスタッフとして登場。田中さんが演じる4年目のパート店員・中尾光莉の視点を中心に物語が進んでいきます。
門司港最大のミステリー「三彦がなぜ店長をしているのか？」中島さんが演じる三彦は、ナチュラルにフェロモンをたれ流し、完璧な笑顔と愛にあふれた接客で老若男女をとりこにするイケメン店長。ファンクラブまで結成され、コンビニ店長ながら地元で絶大な人気を誇っているキャラクターです。そんな三彦が、なぜコンビニの店長をしているのか……という部分が、このドラマの最大のミステリーポイントとなっています。
一方、兄の二彦はボサボサのヘアスタイルと無精ひげの野性味あふれるビジュアルで、背中に「なんでも野郎」のロゴ入りの緑のつなぎを着る謎の男。何でも屋としてどんな相談も受け、困りごとの解決や人探しを行います。
謎の多い兄弟に加えて、今後は嵐莉菜さん演じる「志波五兄弟」の末っ子・志波樹恵琉も登場予定。三彦の妹で誰もが振り返る天下無敵の美少女ながら、高校卒業後に自分探しをしている謎が多いキャラクターで、兄たちと共にドラマを盛り上げそうです。
フェロモン店長＆ワイルド野郎！ 中島健人の一人二役に注目設定が意外に複雑な『コンビニ兄弟』ですが、注目すべきはなんといっても中島さんの演技です。第1話では、三彦も二彦も登場しましたが、魅力的に演じ分けできていたと感じます。
まず三彦ですが、老若男女をとりこにする魔性の“フェロモンだだ漏れ店長”となり、まさに中島さんにぴったりのハマり役。トップアイドルとして長年活躍してきた実績を生かし、誰にでも優しい三彦を完璧に演じています。
そして二彦は、ビジュアルだけでなく性格もワイドルなキャラクター。三彦とは対照的なぶっきらぼうで男らしい設定です。中島さんのキャラクターからはかけ離れている役ですが、大げさな演技にならないように、二彦を丁寧に演じています。
ここ最近では、話題を集めたドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』シリーズ（TBS系、U-NEXT）で岡田以蔵を演じるなど、男くさい役も得意なところを見せている中島さん。二彦は口調や行動はぶっきらぼうなものの、心の優しい性格で、中島さんが魅力あるキャラクターに仕上げています。
今後は三彦＆二彦の秘密も明らかに！ 新たな名作誕生の予感今後の放送では、2人の秘密が明かされていく様子なので、どんな演じ分けを見せていくのか注目です。
また、脇を固める田中さんと鈴木さんの演技もよく、ほかにも個性派の俳優が多く出演しドラマを盛り上げています。「ドラマ10」の作品で、また1つ名作が生み出されそうです。予測不能なストーリー展開も含め、見逃せないドラマになりそうな『コンビニ兄弟』。まだ見ていない人は、GWを利用して視聴することをおすすめします。
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)