カベポスター・浜田、結婚を報告「お相手はオダウエダの植田ではございません」
お笑いコンビ・カベポスターの浜田順平（39）が1日、自身のXを更新。結婚を報告した。
【写真】ワクワクしてる？荷物を担ぎ新幹線に乗り込む浜田順平
浜田は「いつも大変お世話になってるフォロワーの皆さまへ」と書き出し、「先ほど、よしもとお笑いライブin鎌倉にてご報告させていただきましたとおり、結婚しました！」と報告した。
続けて「なおお相手はオダウエダの植田ではございません」と笑いを誘い「これからも頑張りますのでよろしくお願い致します！」とつづった。
浜田は1987年4月28日生まれ、大阪府出身。2014年5月、永見大吾とともにお笑いコンビ・カベポスターを結成した。
【写真】ワクワクしてる？荷物を担ぎ新幹線に乗り込む浜田順平
浜田は「いつも大変お世話になってるフォロワーの皆さまへ」と書き出し、「先ほど、よしもとお笑いライブin鎌倉にてご報告させていただきましたとおり、結婚しました！」と報告した。
続けて「なおお相手はオダウエダの植田ではございません」と笑いを誘い「これからも頑張りますのでよろしくお願い致します！」とつづった。
浜田は1987年4月28日生まれ、大阪府出身。2014年5月、永見大吾とともにお笑いコンビ・カベポスターを結成した。