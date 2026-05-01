超特急アロハ＆ハル“アロハル”写真集の表紙解禁 誰もいない夜の遊園地に佇む
【モデルプレス＝2026/05/01】超特急のアロハ（高松アロハ※「高」は正式には「はしごだか」）とハル（柏木悠）が5月29日に発売するコンセプト写真集「BULLET TRAIN ALOHA＆HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ」（主婦と生活社）より表紙が解禁された。
【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル
メインダンサー&バックボーカルグループとして活動している超特急（SDR所属）は2026年12月25日で結成15周年を迎え、先日長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では音楽番組はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍。そんな超特急の年下組、通称アロハルとして愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）、ふたりのコンセプト写真集『アイハヨルノイロ』の表紙が公開。誰もいない遊園地に佇む2人が印象的であり、「夜」をテーマとした写真集へと誘う。（modelpress編集部）
2026年5月29日発売
撮影：白木努（PEACE MONKEY）
判型：B5変形ページ数：96ページ
発行：株式会社主婦と生活社
【Not Sponsored 記事】
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◆超特急アロハ＆ハル、写真集表紙解禁
メインダンサー&バックボーカルグループとして活動している超特急（SDR所属）は2026年12月25日で結成15周年を迎え、先日長年の目標でもあった東京ドーム公演を発表。ライブを中心に活動し、近年では音楽番組はもちろん、ドラマ、映画、バラエティ、情報番組、ラジオなどでそれぞれが活躍。そんな超特急の年下組、通称アロハルとして愛されているアロハ（13号車）とハル（14号車）、ふたりのコンセプト写真集『アイハヨルノイロ』の表紙が公開。誰もいない遊園地に佇む2人が印象的であり、「夜」をテーマとした写真集へと誘う。（modelpress編集部）
◆「BULLET TRAIN ALOHA＆HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ」概要
2026年5月29日発売
撮影：白木努（PEACE MONKEY）
判型：B5変形ページ数：96ページ
発行：株式会社主婦と生活社
【Not Sponsored 記事】