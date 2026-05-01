Koki,、姉・Cocomiの幼少期ショット公開 「目がクリクリで天使」「すでにお顔が整ってる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/01】モデル・女優のKoki,（「o」の上に「‐」が正式表記）が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。姉で音楽家のCocomiの幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】キムタク娘の幼少期が「可愛すぎる」と話題
Koki，は「Happy birthday to the best sister in the world」とつづり、姉のCocomiの誕生日を祝福。屋外で1人佇む、Cocomiの幼少期ショットを披露した。赤の長袖シャツに、胸元にロゴがあしらわれた半袖Tシャツを重ね着したスポーティーなスタイルで、白のパンツに赤茶色のブーツを合わせている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「姉への愛が溢れてる」「小さい頃からすでにお顔が整ってる」「目がクリクリで天使」「貴重な写真ありがとう」「幼少期からお洒落」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】キムタク娘の幼少期が「可愛すぎる」と話題
◆Koki，、Cocomiの幼少期ショットを公開
Koki，は「Happy birthday to the best sister in the world」とつづり、姉のCocomiの誕生日を祝福。屋外で1人佇む、Cocomiの幼少期ショットを披露した。赤の長袖シャツに、胸元にロゴがあしらわれた半袖Tシャツを重ね着したスポーティーなスタイルで、白のパンツに赤茶色のブーツを合わせている。
◆Koki，の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「姉への愛が溢れてる」「小さい頃からすでにお顔が整ってる」「目がクリクリで天使」「貴重な写真ありがとう」「幼少期からお洒落」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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