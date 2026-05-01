鹿児島湾で一時漂流した「フェリー屋久島2」の運航再開が見通せない中、きょう1日は運輸安全委員会が立ち入り調査しました。

（記者）「今船のなかでは、運輸安全委員会の調査が行われている模様です。一時漂流した原因はどこにあったのでしょうか」

鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は先月28日、航行中にエンジンと電気が止まり、鹿児島湾で一時漂流しました。

運航する折田汽船は、今月6日までの欠航を決めましたが「補修の状況次第で、7日以降の運航も見通せない」としています。

あすから「ぶーげんびりあ」をチャーター

きょう1日は運輸安全委員会の職員が乗組員への聞き取りや機関室を調査しました。

（運輸安全委員会・門司事務所 嶽澤玄悟事故調査官）「今回発電機の不具合ということで関係箇所を重点的に調査した。原因の究明につとめていきたい」

折田汽船は、あす2日からいわさきグループの鹿商海運が運航する貨物フェリー「ぶーげんびりあ」をチャーターし、臨時運航します。物資や車両は運べますが、旅客の利用はできません。

屋久島のスーパーでは品薄に

フェリー屋久島2の欠航で物資が届かず、屋久島のスーパーでは肉や野菜、パンなどが品薄になっています。

あす2日以降、代船を使った入荷の予定がありますが波の状況次第では欠航となり品薄が続く可能性があります。

島民からは心配の声が聞かれます。

（島民）「何にもないですよ／困ります。

（島民）「大変ですよパン類がないと、肉も魚もないでしょ。島は本当どうなるのか」

（島民・ケーキ店）「イチゴを見に来たけど、なかった」

（島民）「台風の時もこうなるけど、今回って急だった、ちょっと準備ができていない」

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