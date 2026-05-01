水迫畜産が牛肉の産地などを不適正に表示していた問題です。ふるさと納税の返礼品としていた4つの市は水迫畜産の対応に「納得できない」とし寄付者への補償として金券などを送るよう要請しました。

1日は、不適正表示のあった水迫畜産の商品をふるさと納税の返礼品としていた鹿児島市、指宿市、姶良市、南九州市が、水迫栄治社長に寄付者への補償を求めました。

牛肉の不適正表示 水迫畜産の社長は

（水迫畜産 水迫栄治社長）「不適正表示において、自治体のみなさまには大変なご迷惑をおかけしたことを改めてお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」

申し入れは非公開で行われ、4つの市は「水迫畜産から提案された補償内容が納得きない」とし、金券や返礼品と同等の品を送付するなど再検討を要請しました。

これに対し水迫社長は、「内容を精査し、できるところから早急に対応したい」としています。

ふるさと納税は寄付者、自治体、事業者の信頼関係で成り立っている。大きく信頼関係が崩れかかっている

（南九州市の担当者）「ふるさと納税は寄付者、自治体、事業者の信頼関係で成り立っている。大きく信頼関係が崩れかかっている、迅速な対応をしてほしい水迫畜産の対応にかかっている」

不適正表示をめぐり、県警は、意図的に産地偽装などをした食品表示法違反などの疑いがあるとみて、先月、鹿児島市の加工場などを家宅捜索しました。

警察の強制捜査後、初めて取材に応じた水迫社長は

強制捜査後、初めて取材に応じた水迫社長は、きょう1日改めて「不適正表示は意図的ではない」との見解を示しました。

（水迫畜産 水迫栄治社長）「大変世間に迷惑をかけた、真摯に全面的に協力して対応した。捜査の関係もあり、会見で述べたことが私どもの考え、現時点での変化はない」

国が認定した期間以外での不正はなかったのか？

また県警が農水省が公表している不適正表示の期間以外でも意図的な不正があった可能性を視野に捜査を進めていることについては。

Q.国が認定した期間以下での不正はない？

（水迫畜産 水迫栄治社長）「現時点ではそう認識している」

4つの市は、今月11日までに回答を求めています。

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