お笑いコンビ「かまいたち」の冠バラエティー番組「かまいガチ」（テレビ朝日系）2026年4月29日放送回で、お笑い芸人の女装アイドルグループ「GEININ TUNE」がお披露目された。この中で、「真空ジェシカ」のガクさん（35）のアイドル姿が、かわいいと注目を集めている。

村川緋杏も「ガク推しです」

「GEININ TUNE」は、同番組でお笑い芸人が女装する企画「とにかくイイ女になりたいねん」に挑戦経験のある、「かまいたち」の山内健司さん（45）、「東京ホテイソン」のたけるさん（31）、お見送り芸人しんいちさん（41）、「錦鯉」の渡辺隆さん（48）と、ガクさんで結成された。

ガクさんは「ミステリアス担当」「問題児担当」メンバー「ガクぽ」として、ピンクのアイドル衣装を着て登場。「CANDY TUNE」の楽曲「倍倍FIGHT！」によく似たデビュー曲「ワイワイわっしょい」を5人で披露した。

放送終了後、番組公式Xが、5人の宣材写真と、個人写真を公開。この中で、ガクさんの写真に、Xユーザーから「正直とてもかわいい」「ガクぽビジュいいWWWW」「一番可愛いかも」「えぐいガチ可愛い」などのコメントが寄せられている。

また、「CANDY TUNE」メンバーの村川緋杏（びびあん）さん（26）も、Xで「ガク推しです」と反応している。