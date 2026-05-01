本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



5/1（金）



EUR/USD

1.1500（9.40億ユーロ）

1.1600（7.90億ユーロ）

1.1640（9.70億ユーロ）

1.1645（6.05億ユーロ）

1.1650（9.60億ユーロ）

1.1750（7.84億ユーロ）

1.1800（6.16億ユーロ）

1.1850（9.64億ユーロ）

1.1900（6.22億ユーロ）



USD/JPY

特段の設定はありません



GBP/USD

特段の設定はありません



ユーロドルは1.1750に中規模のピンポイント設定、その外側には1.1650と1.1800に中規模設定あり

外部サイト