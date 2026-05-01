本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
5/1（金）
EUR/USD
1.1500（9.40億ユーロ）
1.1600（7.90億ユーロ）
1.1640（9.70億ユーロ）
1.1645（6.05億ユーロ）
1.1650（9.60億ユーロ）
1.1750（7.84億ユーロ）
1.1800（6.16億ユーロ）
1.1850（9.64億ユーロ）
1.1900（6.22億ユーロ）
USD/JPY
特段の設定はありません
GBP/USD
特段の設定はありません
ユーロドルは1.1750に中規模のピンポイント設定、その外側には1.1650と1.1800に中規模設定あり
5/1（金）
EUR/USD
1.1500（9.40億ユーロ）
1.1600（7.90億ユーロ）
1.1640（9.70億ユーロ）
1.1645（6.05億ユーロ）
1.1650（9.60億ユーロ）
1.1750（7.84億ユーロ）
1.1800（6.16億ユーロ）
1.1850（9.64億ユーロ）
1.1900（6.22億ユーロ）
USD/JPY
特段の設定はありません
GBP/USD
特段の設定はありません
ユーロドルは1.1750に中規模のピンポイント設定、その外側には1.1650と1.1800に中規模設定あり