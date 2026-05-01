４月２４日、陝西省漢中市寧強県毛壩河鎮大竹壩村に広がる春の風景。（ドローンから、西安＝新華社記者／邵瑞）

【新華社西安5月1日】春を迎えた中国陝西省南部の大巴山脈は新緑に包まれ、山や川といった自然景観と田畑や村落が生き生きと調和し、美しい絵画のような風景が広がっている。

４月２４日、陝西省漢中市南鄭区黎坪鎮大冷壩に広がる春の風景。（ドローンから、西安＝新華社記者／邵瑞）

４月２４日、陝西省漢中市南鄭区黎坪鎮大冷壩に広がる春の風景。（ドローンから、西安＝新華社記者／邵瑞）

４月２４日、陝西省漢中市南鄭区黎坪鎮大冷壩に広がる春の風景。（ドローンから、西安＝新華社記者／邵瑞）

陝西省安康市平利県八仙鎮竜門村に広がる春の風景。（４月１４日撮影、ドローンから、西安＝新華社記者／邵瑞）

陝西省安康市平利県八仙鎮竜門村に広がる春の風景。（４月１４日撮影、ドローンから、西安＝新華社記者／邵瑞）

４月２４日、陝西省漢中市寧強県禅家岩鎮の巨大な洞窟「地洞河天坑」。（ドローンから、西安＝新華社記者／邵瑞）

４月２４日、陝西省漢中市寧強県毛壩河鎮大竹壩村に広がる春の風景。（ドローンから、西安＝新華社記者／邵瑞）