K-1元3階級制覇王者でONEフライ級キックボクシング暫定王者の武尊（34＝team VASILEUS）が1日、都内で引退会見を開催。引退試合で“赤髪”にした理由を明かした。

「引退試合を決めた時には赤髪にしようと決めていました」

武尊は引退試合でデビュー当時のような金髪を基調に、前髪を赤く染めた“原点回帰”ヘアで登場してファンを驚かせた。試合でも1年前にKO負けを喫した元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）に5RTKO勝利で有終の美を飾った。試合後には最後となるムーンサルトを披露。悲願だったONEのベルトを手にすると涙を流した。

引退試合で赤髪にした理由は“ファンの声”からだったという。「自分はファンの人の声をよく見ている。どういう僕を見たいのかすごく考えて、ファンの人が喜んでくれるとすごくうれしい。赤髪をやめてから“また赤髪見たいです”と言ってくれる人たちもいた」と説明した。

そして武尊にとって赤髪は、キャリア初タイトル奪取の時も含めて縁起の良い髪色である。「すごく特別な思い入れがある色なので、今年35歳になるんで恥ずかしいんですけど、現役最後の試合は赤を入れようと決めてました」と明かした。