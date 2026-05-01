政府・日本銀行が４月３０日の外国為替市場で円買い・ドル売りの為替介入を実施し、介入の規模が５兆円程度に上る可能性があることが１日、わかった。

介入は２０２４年７月以来、１年９か月ぶりとなる。

政府関係者が読売新聞の取材に対し、為替介入を実施したと認めた。

４月３０日には円安・ドル高が進み、円相場は日中に一時、約１年９か月ぶりの円安水準となる１ドル＝１６０円７２銭をつけた。しかし、夜になると１ドル＝１５５円台半ばまで円が急騰。市場では政府・日銀が為替介入に踏み切ったとの観測が広がっていた。

日銀が１日公表した当座預金残高の見通し（７日時点）では、為替介入で変動する「財政等要因」は９兆４８００億円の減少とした。市場の事前予測は４兆５０００億円程度の減少で、差額の約５兆円が介入額と推計される。

円買い・ドル売りの為替介入では、外国為替資金特別会計で保有するドル資金を売却し、円を買い入れる。日銀が市場から円を買うと国庫に資金が移り、日銀の当座預金残高は減ることになる。

財務省の三村淳財務官は１日午前、省内で報道陣の取材に応じ、政府・日銀による為替介入の有無について「コメントするつもりはない」と述べた。そのうえで「大型連休はまだまだ序盤だと認識している」とも語り、さらなる介入の可能性を示唆した。

１日の東京外国為替市場の円相場は、為替介入への警戒感などから一時、１ドル＝１５５円５０銭をつけ、前日の海外市場の高値（１ドル＝１５５円５５銭）を上回る場面もあった。午後５時、前日（午後５時）比３円５２銭円高・ドル安の１ドル＝１５６円６１〜６３銭で大方の取引を終えた。