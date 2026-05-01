本日の日経平均株価は、AI・半導体関連や業績好調銘柄を中心に買いが優勢となり、前日比228円高の5万9513円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は23社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期は営業益7％増を計画するマックス <6454> [東証Ｐ]、消防･半導体関連好調で1～3月期経常利益50％増で着地した日本フェンオール <6870> [東証Ｓ]、AIサーバー向け需要で9月中間期営業益は42％増を計画する東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]、今期最終益5％増を計画し自社株買いや株式分割も実施する住友商事 <8053> [東証Ｐ]など。そのほか、ＮＧＫ <5333> [東証Ｐ]、三井金属 <5706> [東証Ｐ]の2社は4日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1942> 関電工 東Ｐ 建設業

<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業

<3271> グローバル社 東Ｓ 不動産業

<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品



<4691> ワシントンＨ 東Ｓ サービス業

<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品

<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属

<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械

<6383> ダイフク 東Ｐ 機械



<6387> サムコ 東Ｐ 機械

<6454> マックス 東Ｐ 機械

<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器

<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器

<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器



<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器

<6870> フェンオール 東Ｓ 電気機器

<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器

<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ 電気機器

<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器



<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業

<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業

<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業



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