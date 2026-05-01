本日の【上場来高値更新】 東エレク、住友商など23銘柄
本日の日経平均株価は、AI・半導体関連や業績好調銘柄を中心に買いが優勢となり、前日比228円高の5万9513円と3日ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は23社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期は営業益7％増を計画するマックス <6454> [東証Ｐ]、消防･半導体関連好調で1～3月期経常利益50％増で着地した日本フェンオール <6870> [東証Ｓ]、AIサーバー向け需要で9月中間期営業益は42％増を計画する東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]、今期最終益5％増を計画し自社株買いや株式分割も実施する住友商事 <8053> [東証Ｐ]など。そのほか、ＮＧＫ <5333> [東証Ｐ]、三井金属 <5706> [東証Ｐ]の2社は4日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<3271> グローバル社 東Ｓ 不動産業
<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ サービス業
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6454> マックス 東Ｐ 機械
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6870> フェンオール 東Ｓ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ 電気機器
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期は営業益7％増を計画するマックス <6454> [東証Ｐ]、消防･半導体関連好調で1～3月期経常利益50％増で着地した日本フェンオール <6870> [東証Ｓ]、AIサーバー向け需要で9月中間期営業益は42％増を計画する東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]、今期最終益5％増を計画し自社株買いや株式分割も実施する住友商事 <8053> [東証Ｐ]など。そのほか、ＮＧＫ <5333> [東証Ｐ]、三井金属 <5706> [東証Ｐ]の2社は4日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1942> 関電工 東Ｐ 建設業
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<3271> グローバル社 東Ｓ 不動産業
<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ サービス業
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6454> マックス 東Ｐ 機械
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6752> パナＨＤ 東Ｐ 電気機器
<6870> フェンオール 東Ｓ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ 電気機器
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業
<8065> 佐藤商 東Ｐ 卸売業
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
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