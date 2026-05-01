4月から導入された自転車の「青切符」制度。「ながらスマホ」運転の危険性を高校生がシミュレーターで体験しました。



九州学院高校で行われた「自転車交通安全教室」。全校生徒約980人に県警の担当者が自転車の正しい乗り方などを説明しました。4月から導入された自転車の青切符制度で危険とされている一つとして自転車に乗りながらスマートフォンを利用する「ながらスマホ」があります。どのくらい危険なのか。生徒たちは「自転車シミュレーター」で疑似体験しました。





「果物を最低10個以上入力しながら運転してください」課されたお題をスマホに入力しながら自転車をこぎます。■県警担当「男の子が飛び出してきましたね。それに気づかずにぶつかってます」

■体験した生徒

「シミュレーターでも全然違う方向に行っていたのでながらスマホは危ないと思った」

「いつも自転車で通ってるんですけど一時停止とかで後ろを見たりしていなくて警察の方から色々教えてもらって危ないなと思ったので普段通学する時に生かしていきたい」



■熊本中央警察署・河田一起 交通一課長

「スマホ事故に直結するような危険な違反もたくさんありますので、ルールをしっかり守って安全に乗っていただくことが一番かと思います」

