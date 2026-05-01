女性９人組グループ「ＴＷＩＣＥ」の日本出身メンバー３人によるユニット「ＭＩＳＡＭＯ」が１日、都内で「ＲＩＭ ｌｏｖｅｓ ＭＩＳＡＭＯ Ａｍｂａｓｓａｄｏｒ＆Ｐｏｐ―ｕｐ Ｌａｕｎｃｈ Ｅｖｅｎｔ」に出席。眼鏡のポップアップストアをオープンしたことにちなんで、“目がねえ”ことについて熱く語った。

この日は、アイウェアブランド「ＲＩＭ」のアンバサダーに就任したことからキュートな眼鏡姿で登場。３人はお互いに感じる「最近はまっている目がない」ことを分析した。ＭＩＮＡはＳＡＮＡについて「ランダムで出るチャームをたくさん持っていて、海外でもそういうお店に行ってたくさん集めてるのを見て、“目がねえ”って感じです」と指摘。現在、ＴＷＩＣＥはワールドツアー中で、世界各地を飛び回っているがＳＡＮＡは「１０個以上は買ったんじゃないかなっていうくらい、色々集めちゃっている。ランダムで同じものが出てしまったりとかもしてたんですけど、周りのスタッフさんに配ったりしながら、いっぱい買い占めちゃいました」とドハマりしている様子だった。

一方、ＭＯＭＯについて「バッグの中に、他の物が入っているのかっていうくらいパンパンにいつもお菓子が入ってるイメージで、お菓子に“目がねえ”」とＳＡＮＡ。これに対し、ＭＯＭＯは「お菓子大好きなので種類ごとに入っている」と照れくさそうに答えた。特に、生八ツ橋は大好物だと明かし、「最近差し入れでもらって、一瞬で一袋食べました」と笑みを浮かべた。

また、ＭＯＭＯはＭＩＮＡについて「最近はネイルにすごくはまっていて、本当にすごいなって思うので、ネイルに“目がねえ”です」と回答。ＭＩＮＡは今年に入り、自らの手でネイルをしていることを明かし、「キラキラしたり、新しい物を見たりするとついつい買っちゃいます」と思わず笑みがこぼれていた。