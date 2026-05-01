◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（１日・甲子園）

巨人・田中将大投手（３７）が先発し、５回１／３を投げ、８安打３失点で降板。今季最多１０４球で移籍後最多８三振を奪い、黒田博樹に並ぶ日米通算２０３勝目の権利を手にした。

初回１死満塁のピンチをゼロで切り抜けると、打線が阪神先発・村上から序盤に５得点。３回に坂本に２点適時打を献上して失点したが、続く４、５回は２イニング連続で３者凡退と立て直した。

６回も続投したが、２安打１四球で１死満塁とされ、イニング途中で降板。２番手の船迫が押し出し四球を与えたが、直後に併殺を奪ってリードを守った。マー君は「苦しい投球になってしまいましたが、船迫がよく抑えてくれました」と感謝した。

田中将は甲子園で阪神相手に登板するのは今季２度目。前回は４月１６日に６回７安打３失点と粘投し２勝目をマークしていた。勝利投手となれば、広島、ヤンキースなどで活躍した黒田博樹氏に並ぶ日米通算２０３勝を手にする。

☆日米通算２００勝以上の投手

２０８勝（日９３・米１１５）ダルビッシュ有（日本ハム、レンジャーズ、カブス、パドレスなど）

２０３勝（日１２４・米７９）黒田博樹（広島、ドジャース、ヤンキース）

２０２勝（日１２４・米７８）田中将大（楽天、ヤンキース、巨人）

２０１勝（日７８・米１２３）野茂英雄（近鉄、ドジャース、デビルレイズなど）