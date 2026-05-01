お笑いコンビ「サルゴリラ」が１日、東京・赤坂ＲＥＤ／ＴＨＥＡＴＥＲで単独ライブ「カレー＆ラーメン４」初日公演を行った。

コンビ結成１０周年のメモリアルライブ。「バカっぽいことをオシャレにやる」をテーマに１０日間で過去最多となる１６公演を開催する。

今回のライブに向けて６本の新ネタを用意。映画のタイトルが思い出せない人を演じるコントやレンタカーの魅力を語る刑事バディ風のコントなど唯一無二の世界観を見せる。見どころについて、赤羽健壱は「僕がボケのネタも、児玉（智洋）がボケのネタ、２人がボケのネタもあるので、盛りだくさんでやってます」と呼びかけた。

１０年間の活動を振り返り、児玉は「最初から考えると目まぐるしい」と感慨深そうに語った。２０２３年に「キングオブコント（ＫＯＣ）」を制覇してからも意欲的にネタを作り続けているが、モチベーションについて問われると児玉は「コントをやっている時はやっぱり楽しいので（作り続けている）」と回答。赤羽も「劇場の寄席がメインの活動ですけど、新ネタも試していきながらやっていきたいな（という気持ちがある）」と向上心を持ち続けていることを明かした。

過去のＫＯＣ王者らは、ドラマや映画に出演するなど活躍の幅を広げている。２人は過去、ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう」（２５年）には出演経験はあるが、さらなる出演願望があるといい、赤羽は「今で言うと、Ｎｅｔｆｌｉｘのドラマとかに出たいですね」と笑顔で語った。