女性９人組グループ「ＴＷＩＣＥ」の日本出身メンバー３人によるユニットＭＩＳＡＭＯのＳＡＮＡが１日、都内で行われた「ＲＩＭ ｌｏｖｅｓ ＭＩＳＡＭＯ Ａｍｂａｓｓａｄｏｒ＆Ｐｏｐーｕｐ Ｌａｕｎｃｈ Ｅｖｅｎｔ」アンバサダー就任を記念し、イベントに出席した。

それぞれお気に入りのアイウェアを着けて登場。普段からよくメガネを着用しているというＳＡＮＡは「最近だとリムレスやメタルのようなものを選んで、シルバーのアクセサリーのように着用するのにハマっている」と同ブランドアンバサダーにピッタリな、ファッションの一部として楽しむ方法を話した。

アイウェアの魅力を語り尽くし、「今日の気分とか今日の服装に合うならこっちかなっていう風に楽しく選べるものが私はアイウエアだと思っています。いろんなデザインを試していただきながら、皆さんに合った形を選んでいただけたら」とポップアップストア来店を呼びかけた。

３人のブランドアンバサダー就任を記念し、期間限定ストア「ＲＩＭ ｌｏｖｅｓ ＭＩＳＡＭＯ ＰＯＰーＵＰ ＳＴＯＲＥ」（大阪・４月２４日〜２４日、東京・１日〜２０日）が開催している。