休養を発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀が出演する日本テレビ系「沸騰ワード１０」２時間ＳＰ（金曜・この日は午後７時）が１日、放送され、日村は欠席。バナナマンは、相方の設楽統のみが出演した。

同番組では日村について公式ＨＰで「今週、５月１日の放送からお休みされます。休養が明けたら、また収録に参加していただきます」と発表していた。

日村は４月２８日、所属事務所の公式サイトで体調不良が続いていたことを明かした上で「当面の間、休養に専念させていただき、心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」と報告した。

日村はバナナマンとして８本、個人で３本のレギュラー番組を持ち、テレビだけでレギュラーを１１本抱えているが、バスの運転手を務める送迎バラエティー番組、ＮＨＫ「ひむバス！」（木曜・午後８時１５分）は４月３０日に放送され、予定通り出演。オープニングで「２０２６年４月５日」と収録した日にちが表示されたが、休養などの説明はなかった。

日村がパーソナリティーを務めているＴＢＳラジオ「金曜ＪＵＮＫ バナナマンのバナナムーンＧＯＬＤ」（金曜・深夜１時）は４月３０日に「ハリセンボン」近藤春菜が日村の代役を務めることを「ＪＵＮＫ」の公式Ｘで発表。１日放送分に出演する。日村は同番組の４月１７、２４日の放送を２週連続で欠席していた。

「バナナサンド」（火曜・後８時）などを抱えるＴＢＳは「収録済みの放送分に関しては予定通り放送いたします。それ以降の放送に関しては現在検討中です。日村さんの一日も早い回復をお祈りいたします」と説明。

コンビで出演する「ＹＯＵは何しに日本へ？」（月曜・後６時２５分）を放送するテレビ東京は「収録済みの放送回も含め調整中です。ゲストを入れるなど、検討中です」と放送の変更も示唆。「ご本人の体調が最優先ですので、まずはゆっくりお休みいただき、体調が回復したのちに番組へ復帰していただければと思います」としている。

日本テレビは日村単独の「サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆」（土曜・後１１時３０分）については「５月１６日の放送までは出演しています」と説明。今後の対応については「現在検討中です」としている。

「奇跡体験！アンビリバボー」（水曜・後８時）を放送するフジテレビは「日村勇紀さんの一日も早い回復をお祈りしています」とコメント。４月２９日放送分からの不在を発表。今後については「現時点で決まっていることはございません」としている。

日村が単独で出演する「バナナマン日村が歩く！ウォーキングのひむ太郎」（火曜・後１０時）を放送するＢＳ朝日は「収録済の放送回については予定通り放送、以降については検討中です」としている。