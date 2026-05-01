男子テニスで、アジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭（ユニクロ）が、今季限りでの引退を決めた。１日、自身のＳＮＳで明らかにした。

盛田正明テニス・ファンドの４期生として、錦織とともに米ＩＭＧアカデミーに留学した喜多文明は、「ついにこのときが来てしまった。一緒に留学しただけでなく、その後、２０歳ぐらいからは圭のテニスのファンになった。配信やＳＮＳを追っかけたりしていたので、その楽しみがなくなるのは残念」と話した。

喜多は、錦織と対照的に社交的で、しゃべれない英語も、電子辞書を使って交流をトライした。しかし、錦織はしゃべることをちゅうちょしていたという。

「日本語でもあまりしゃべらない。最初、ルームメートの名前も覚えてなかった」

喜多は、すでに現役を引退し、事務や光学機器を製造するメーカー、リコーのテニス部で男子チームの監督を務める。１２月から翌年１月にかけて行われる日本リーグが晴れ舞台だ。

「昔、（錦織と）一緒に留学していたと会社で言うと、すごいと言われる」。

昨年１１月に錦織が横浜慶応チャレンジャーに出場した時だ。帰国していると聞いて、ＬＩＮＥのやりとりをした。

「現役の時は、けがさせると行けないと思って、怖くてテニスに誘えなかった。引退したら、テニスを誘いたい」