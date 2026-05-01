女性９人組グループ「ＴＷＩＣＥ」の日本出身メンバー３人によるユニット「ＭＩＳＡＭＯ」が１日、都内で行われたファッションアイウエアブランド「ＲＩＭ ＢＹ ＪＩＮＳ」新アンバサダー就任を記念し、イベントに出席した。

ＭＩＳＡＭＯはそれぞれが愛用する、お気に入りのＲＩＭのアイウェアを着用して登場。３人ともデニムを取り入れ、アイウェアに合わせたコーディネートも披露。ＭＯＭＯは「メガネがポイントになるように合わせてみました」と白いブラウスにジーンズを合わせた爽やかコーディネートで決めた。

大阪で期間限定ストアが開催中ということもあり、「大阪に帰ったら行きたい場所は」と大阪出身のＳＡＮＡに質問が。ＳＡＮＡは「ワールドツアー中で世界中を飛び回りながら、いろんな各地のご飯を食べたりしているので、実家に帰ってお母さんの手料理が食べたいですね」と実家の味を恋しがった。また特に何が好きかと聞かれると「うーん」と愛きょうたっぷりに悩みながらも「全部好きです」とかわいらしく回答した。

ＭＩＳＡＭＯのブランドアンバサダー就任を記念し、期間限定ストア「ＲＩＭ ｌｏｖｅｓ ＭＩＳＡＭＯ ＰＯＰーＵＰ ＳＴＯＲＥ」（大阪・４月２４日〜２４日、東京・１日〜２０日）がオープンする。