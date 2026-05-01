◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（１日・甲子園）

巨人・田中将大投手（３７）が先発し、５回１／３、今季最多１０４球を投げた。移籍後最多の８三振を奪ったが、６回１死満塁のピンチを招き、リリーフに託した。

初回１死満塁のピンチをゼロで切り抜けると、打線が阪神先発・村上から序盤に５得点。３回に坂本に２点適時打を献上して失点したが、続く４、５回は２イニング連続で３者凡退と立て直した。

６回も続投したが、２安打１四球で１死満塁とされ、イニング途中で降板。マウンドには船迫が上がった。

田中将は甲子園で阪神相手に登板するのは今季２度目。前回は４月１６日に６回７安打３失点と粘投し２勝目をマークしていた。勝利投手となれば、広島、ヤンキースなどで活躍した黒田博樹氏に並ぶ日米通算２０３勝を手にする。

試合前時点で４試合に先発し無傷の２勝、防御率１・７８と安定感を発揮した。開幕からビジターで３連勝なら、楽天時代の２０１３年以来となる。

☆日米通算２００勝以上の投手

２０８勝（日９３・米１１５）ダルビッシュ有（日本ハム、レンジャーズ、カブス、パドレスなど）

２０３勝（日１２４・米７９）黒田博樹（広島、ドジャース、ヤンキース）

２０２勝（日１２４・米７８）田中将大（楽天、ヤンキース、巨人）

２０１勝（日７８・米１２３）野茂英雄（近鉄、ドジャース、デビルレイズなど）