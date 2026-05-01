◇プロ野球セ・リーグ 広島-中日（1日、マツダスタジアム）

広島の岡本駿投手が6回途中1失点の好投でマウンドを降りました。

ルーキーイヤーの昨季は全て中継ぎとして41試合に登板し、1勝1敗1ホールド、防御率2.88をマークした岡本投手。

この日の中日戦は初回、2つのフォアボールで2アウト1塁2塁としますが、ボスラー選手を空振り三振。2回は1アウトからツーベースを打たれピンチとなりますが、山本泰寛選手をサードゴロ、ランナーは3塁へ進みましたが柳裕也投手をセカンドゴロに仕留め無失点とします。

1点リードの5回には2本のヒットとフォアボールで1アウト満塁のピンチ。それでもセカンドフライとショートフライでバッターを抑えます。さらに1点をもらい2−0として迎えた6回もマウンドに上がると、1アウトランナー1塁でヒットを浴び、1塁3塁になったところで降板となりました。

岡本投手は毎回ランナーを出しますが粘りの投球で打者を抑え5回1/3を投げ93球、4奪三振。2番手の郄太一投手は犠牲フライの1点のみに抑え、岡本投手の先発としての初勝利の権利を守っています。