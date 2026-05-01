お笑いコンビ、サルゴリラが1日、東京・赤坂RED／THEATERで、10日連続となる単独ライブ「カレー＆ラーメン4」をスタートした。10日までに全16公演。2、3、5、6、9、10日の6日間は1日2公演というハードスケジュールで、コンビ結成10周年のメモリアルライブを連日実施する。幼稚園からの幼なじみという児玉智洋（46）と赤羽健壱（47）の息はピッタリ。「キングオブコント」を制した23年から変わらないコント愛で、新作6本を披露する。

本番に先立ち、報道関係者に2本のコントを披露した後、取材に応じた。児玉が「ちょっと今日（赤羽の）口が臭かった。今は2本だからよかったけど、あれが6本続くと、げんなりしてきちゃう」と冗談交じりにカミングアウト。これに赤羽は「あんまり言わないでよ、メディアの前でそういうことを」とツッコむも、児玉は「それは、ちゃんと言っておかないと」と話し、笑いを誘っていた。

2人の仲の良さが、ネタのクオリティーにも直結している。「キングオブコント」優勝以降、全国各地の劇場から呼ばれるようになったというが、赤羽は「僕ら友だちなんで、旅行しに行くぐらいの感覚で行ける。月1、2ぐらいで」という。続けて「若いコンビだと、さっきの『口臭い』とかでも、それでもめ事になることもあるんですけど、そこはあきらめてもらって」と話したが、児玉から「それは歯を磨いてもらって（笑い）。まあ、あきらめるというか」と、ツッコミを入れられていた。

コンビ結成10年とはいえ、もともとはトリオで活動しており、人生の大部分の時間を共有してきた。互いのことをよく知っている上、今回のライブに向けて「稽古場をちゃんと借りて、その期間、仕事をあまり入れず、2週間やっていました」（児玉）という。ネタづくりは約1年前から、書きためていたものを、本格的な稽古に入る前には台本として仕上げた。みっちりと約2週間の稽古に入った際には、音響担当や照明担当などのスタッフも招き、完成度抜群な6本を披露。

児玉は「休養日なしの地獄の10日間…」と話しつつも、うれしそうに笑顔を見せていた。