お母さんのことが大好きな真っ黒い超大型犬！甘えん坊スイッチが入ると……。まるで熊に襲われているかのようなパワフルな甘え方がTikTokに投稿されると、「クマじゃないの？笑」「パワフルですねーw」「でっかい甘えん坊やね！」などの声が寄せられました。

【動画：『熊かと思ったｗｗ』母と真っ黒の超大型犬→甘えん坊スイッチが入った結果…自分の大きさを理解していない光景】

まだまだ甘えん坊な…

TikTokアカウント「こてちゅの成長日記（@user9652999508185）」さまに投稿されたのは、「こてつ」くんとお母さんの何気ないやりとりを、こっそり覗き見している光景です。

ある日のこと。居間のダイニングテーブルでくつろいでいたお母さん。椅子に座っていると、隣にやってきたのは……

真っ黒の超巨体……く、熊！？

いえいえ、もちろん違います！この子の正体は、ニューファンドランドという超大型犬の「こてつ」くん。まるで熊のような真っ黒くて大きな体で、もふもふの毛をふさふさと揺らしながらお母さんに「かまって～」と甘えん坊ムーブ中です。

かまってほしいと甘えるこてつくんは、体は大きくても年齢的にまだまだ子犬の域。甘えたい盛りなのでしょう。しかし、自分の大きさを理解せずにお母さんに甘えるものだから、その大きさと迫力に、お母さんも「ちょっと、待って……」とちょっぴり困惑気味です（笑）

甘え方がパワフルすぎる！

すると、なかなかかまってくれない（準備が整っていない）お母さんに、こてつくんも「早くかまってよ！」と甘えん坊モードが炸裂！

お母さんの肩に大きなおててを乗せて、ぐいっと顔を近づけたこてつくん。さらに、唇でお母さんの腕をハムハムと挟むように甘えるこてつくん。なかなか離してくれないことを悟ったお母さんは、一度ぎゅっと抱きしめてあげることに！

まるで熊のような姿が大反響

しかし、これで気をよくしたこてつくん。お母さんに「もっと～」とハグを要求し、のしかかるような体勢に！

こてつくんは可愛らしく甘えているつもりですが、まるで襲われているような構図に見えるとんでもない光景に！とっても大きな体の甘えん坊・こてつくんは、今日もたっぷりご家族から愛情を注がれて、ますます甘えん坊に磨きがかかるのでした！

自分の体の大きさを理解せず、全力で甘えるこてつくんの様子には、「クマじゃないの？笑」「パワフルですねーw」「でっかい甘えん坊やね！」「お母さん頑張ってください！」「最高カワユすぎー！」といった声が寄せられています。

そんなこてつくん。現在は犬の幼稚園に通いながら、ご家族と愉快で楽しい幸せな毎日を送っているとのこと。TikTokアカウント「こてちゅの成長日記」にてこてつくんの日常が投稿されていますので、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@user9652999508185」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。